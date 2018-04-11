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Metrobüste üniversite öğrencilerine taciz davasında 7 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki Aydoğan Ş.

Metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki Aydoğan Ş. “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Kararın ardından sanık yakınları müştekiye tükürürken adliye koridorunda kısa süreli arbede yaşandı.
Final haftası nedeniyle kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yaptıkları metrobüste 1 Ocak 2018’de C.K. ve A.A.’yı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki Aydoğan Ş.’nin yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Aydoğan Ş. ile müşteki C.K (19) ve avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada son savunmasını yapan sanık Aydoğan Ş. suçlamaları kabul etmeyerek, “ Ben 45 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım. Müştekiler kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin ” dedi.
Daha sonra söz alan müşteki C.K ise, “Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı. Rahatsız oldum. Biraz kenara çekildiğim hareketlerine devam etti. Ben ileriye gidip sanığı takip etmeye başladım. O sırada A.A. isimli kişiye de aynı şekilde tacizde bulunduğunu gördüm. A.A. fark ettiğinde sanık başka tarafa bakmaya devam etti. Sinirlerim bozuldu bağırmaya başladım. Ben sizi izliyorum ne yapıyorsunuz dediğimde bana ‘ben ne yapıyorum’ dedi. Daha sonra olaya güvenlik müdahale etti. Diğer mağdurla konuştuğumda oda fark ettiğini söyledi. Şikayetçiyim” dedi.
Daha sonra son sözü sorulan sanık Aydoğan Ş., ’Beyanları kabul etmiyorum. Hiçbir diyaloğum bile olmadı. Beraatimi istiyorum” dedi.
7 yıl 6 ay hapis
Davayı karar bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Aydoğan Ş.’yi 2 üniversite öğrencisine “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçundan 3 er yıl 9 ay’dan olmak üzere toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanık yakınları müştekiye tükürdü
Mahkemenin kararının ardından sanık yakınları müşteki C.K.’ya ve avukatına tepki gösterdi. Bir sanık yakının müştekiye tükürmesi üzerine adliye koridorlarında kısa süreli arbede yaşandı. Müşteki C.K. kendisine tükürenlere tepki gösterirken güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

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