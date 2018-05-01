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Metrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Beylikdüzü Saadetdere metrobüs durağında metrobüs altında kalan Suriyeli çocuk öldü.

Metrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldü

İstanbul DHA
Beylikdüzü Saadetdere metrobüs durağında metrobüs altında kalan Suriyeli çocuk öldü.
Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriye bir çocuğa metrobüs çarptı. Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Metrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldüMetrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldüMetrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldüMetrobüsün ezdiği Suriyeli çocuk öldü

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