HABER

Metruk binada 18 yaşındaki bir gencin yanmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan Doğukan Köksal isimli bir gencin cesedi bulundu.Olay, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak’ta bulunan metruk bir binada meydana geldi.

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan Doğukan Köksal isimli bir gencin cesedi bulundu.
Olay, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak’ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak içerisinde bulunan metruk binada ceset görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek binaya giren ekipler elleri bağlı bir şekilde sandalyede oturur vaziyette bulunan yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 18 yaşındaki Doğukan Köksal isimli bir gence ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Doğukan Köksal’ın babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

ATAK helikopteri tanıtıldı

ATAK helikopteri tanıtıldı

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.