Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve tespit çalışmaları için binaya giren ekipler, Nazmi Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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