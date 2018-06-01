HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 01:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve tespit çalışmaları için binaya giren ekipler, Nazmi Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldüMetruk binada çıkan yangında bir kişi öldüMetruk binada çıkan yangında bir kişi öldü

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Tarihi eser kaçakçılarına operasyonTarihi eser kaçakçılarına operasyon
Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralıOtomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.