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Metruk binalarda uyuşturucu araması

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu madde araması yaptı.

Metruk binalarda uyuşturucu araması

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu madde araması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri metruk binalara uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, yanlarında eğitilmiş narkotik köpeği 'Ateş' ile birlikte Şarhöyük, Fevzi Çakmak, Kumlubel ve Zafer mahallelerindeki kullanılmayan boş binaları tek tek aradı.
Yetkililer, toplam 41 metruk binada aramanın yapıldığını, bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

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Metruk binalarda uyuşturucu aramasıMetruk binalarda uyuşturucu aramasıMetruk binalarda uyuşturucu aramasıMetruk binalarda uyuşturucu araması

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