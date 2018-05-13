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Metruk ev yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kullanılmayan 2 katlı metruk ev, yangında kül oldu.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kullanılmayan 2 katlı metruk ev, yangında kül oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi, Uzunyol Sokak’ta bulunan 2 katlı kullanılmayan ahşap metruk evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar olan sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte zorlandı. Bunun üzerine Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (ÇEDAŞ) yardım istendi. Olay yerine gelen ÇEDAŞ’a ait platform aracına çıkan itfaiye erleri yangına müdahale etti. Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yapılan araştırma sonrasında içeride kimse olmadığı tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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