HABER

Mevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

RİZE'de mevlitte ikram edilen yemeğin ardından 15'i çocuk, 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Mevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de mevlitte ikram edilen yemeğin ardından 15'i çocuk, 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. Cenazenin ardından evde okunan mevlide katılanlara yemek ikram edildi. Yemeği yiyen yaklaşık 60 kişiden 33'ü fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikâyeti olan konukların bazıları ambulansla bazıları da kendi imkânlarıyla Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan 16'sı taburcu olurken, 7'si çocuk, 17 kişinin de hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 33 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurduğunu belirterek, "Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın bazılarının tedavileri tamamlanarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diğer vatandaşlarımızın ise tedavilerine gözetim altında devam edilmektedir. Herhangi bir vatandaşımızın ciddi anlamda sağlık problemi bulunmamaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar ettiEşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar etti
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladıOğlunu evin bacasına zincirle bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.