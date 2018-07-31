Mevsimlik işçiler ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı: 6 yaralı

Alaattin Onur/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, mevsimlik işçiler ve mahalle sakinleri arasında çıkan sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları ile mahallenin çocukları parkta kavga etti. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca olay büyüdü. İki grubun sopalar ve taşlarla birbirine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar E.K, M.K, R.Y, A.S, F.S ve M.S. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan gerginlik jandarmanın müdahale etmesiyle son buldu. Gerginliğin devam etmemesi için mahalledeki mevsimlik işçilerin ilçe dışına gönderildiği öğrenildi.
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