Mevsimlik işçiye uyuşturucudan gözaltı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kaldığı evin bahçesi ve balkonundaki saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren mevsimlik işçi M.C.B., gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Mükremin Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan M.C.B.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yılanlı mevkiindeki kiralık evin bahçesi ve balkonundaki saksılarda ekili 16 kök Hint keneviri bitkisi ve 296 gram kenevir tohumu ele geçirildi, M.C.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, M.C.B.'nin 'terör ve uyuşturucu kullanmak' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
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