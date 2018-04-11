Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet tarafından yapılan uygulamalarda meyve kasalarına gizlenmiş 29 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sanayi Kavşağında durdurularak arama yapılan C.Ö.’nün kullandığı kamyonda meyve kasaları arasına gizlenmiş 29 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan C. Ö. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Asayiş ekipleri Demokrasi Bulvarı’nda şüphelenerek durdurduğu bir araçta ise 100 adet 100’erlik banknotlar halinde 10 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Hakkında hazırlanan evrakla adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü A.İ. de tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum