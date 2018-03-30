Mezarlığın çitlerini çalan hırsız yakalandı

Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar köyünde çit demirlerini çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar köyü mezarlığından 16 adet çit demiri çalındı. Köylü vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın faili olarak F.G. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri şahsı Adıyaman çöplüğünün yakınlarında yakaladı. Şahıs sağlık raporunun alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahsın çaldığı demirleri hurdacıya sattıkları tespit edilirken, 2 hurdacı hakkında suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.