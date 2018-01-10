HABER

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlığın içindeki tuvalette, biri başı kesilerek öldürülen, diğeri de kan içinde 2 tavuk bulundu. Belediye çalışanları tarafından tuvaletten çıkarılan tavuklardan yaralı olanın da öldüğü öğrenildi.

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Alanya'da Hacıbaba Mezarlığı'nda bulunan tuvaleti kullanmak isteyen bir kişi, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tuvaletin ön kısmında yolunmuş tüyler ve kan gören vatandaş, alaturka tuvaletin içinde ve yanındaki 2 tavuğu fark etti. Tavuklardan birinin başının kesilerek öldürüldüğünü belirleyen vatandaş, yanında bulunan diğer tavuğu ise kanlar içinde buldu. Tavukların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan vatandaş, bu işi yapanların çocuklara da zarar verebileceğini belirterek çevrede yaşayanları uyardı.

'DEHŞET VERİCİ BİR OLAY'

Fotoğrafları sosyal medyada gören Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, Alanya'da bir tanıdıklarını mezarlığa gönderdiklerini söyledi. Yanık, aldıkları bilgiye göre, 2 tavuğun belediye çalışanları tarafından tuvaletten çıkarıldığını belirtti. Yanık, "Diğer tavuğun da öldüğünü öğrendik. Mezarlık dışındaki market ve iş yerlerinin kameralarının araştırılması için başvuruda bulunduk. Bu sapkın zihniyetin yakalanması önemli. Bu dehşet verici bir olaydır, bunu yapan kişi bir çocuğa da aynı öfkeyi gösterebilir. Nasıl bir zihniyet 2 tavuğu mezarlık tuvaletine götürüp onları katleder ki" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya tuvalet tavuk mezarlık

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.