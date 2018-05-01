HABER

Mezarlıkta 4 gecedir görülen kız, polis tarafından aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi.

Mezarlıkta 4 gecedir görülen kız, polis tarafından aranıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.
Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mezarlıkta 4 gecedir görülen kız, polis tarafından aranıyorMezarlıkta 4 gecedir görülen kız, polis tarafından aranıyor

İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.