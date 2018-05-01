Mezarlıkta 4 gecedir görülen kız, polis tarafından aranıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.
Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.
FOTOĞRAFLI
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum