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'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Çorum'da 4 gecedir üst üste mezarlığa gelen ve 1982 senesinde vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşarak, ağlayan genç kız, dün gece yine geldi. Polisler tarafından yakalamaya çalışılan ve 15-16 yaşlarında olduğu öne sürülen genç kız, mezarların arasında gözden kayboldu.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

DÜN GECE YİNE GELDİ

Dün geceyarısı, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan kız, 5'inci kez yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.

Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı. Şimdi herkes bu kızın kim olduğunu merak ediyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Rahat bırakın insanları belki içini kimseye dökemediğinden orda rahatlıyordur.
kesinlikle akpartiye oy vermesi gerektigini soylemistir obur tarafta herkezin akpartiyi istedigini iyi pqrtinin cehenneme gidecegini soylemistir
yazık Allah yardım etsin
harbiden birakin kız icini doksun sizene ya yasakmı var medir
korku filmi gibi ????
Garip bi olay
ruh sağlığı bozuktur yada ruhen vicdanen rahatlamaya çalışıyordur.
Manyak mısınız niye kovalıyosunuz acısını yaşayan insanı ??
kırmızı ayakkabı mı, çıplak ayak galiba
AK PARTİ SEÇİMİ KAZANINCAYA KADAR DEVAM YANİ ? MİLLETİNDE BAŞKA DERDİ YOKTU :((
enren_0640 ın dediği gibi içini döküyordur bi yakınıdır size ne zararı var ki bütün herkes seferber olmuş 15-16 yaşında kız çocuğu için bırakın kendi haline yardımcı olmak yerine daha da zarar verirsiniz neme lazım
yok be ayakaları felan gözüküyo hayalet koşarakmı kaçar mantıklı değil..insan bence ..
alone in the dark gibi mezarın yakınına gizlensenize bir iki kişi
Mezarlıkta ağlayan kızı niye kovalıyorsunuz? Gece ağlanmasına engel bir durum mu var?
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