HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 05:11 | Son Güncelleme

Çorum’daki mezarlıkta ağlayan kızın yakınları konuştu. Psikolojisi bozuk olan genç kızın ölen bir yakınını göreceğini düşünerek mezarlığa gittiğini anlatan yakınları "Evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular. Bizim hastalığımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler." dedi.

Sabah gazetesinden Tülay Canpolat'ın haberine göre; genç kızın yakınları, kızlarının 'gizemli' değil, rahatsızlığından dolayı mağdur olduğunu belirtti. Aile, genç kız dahil kimsenin isminin paylaşılmasını istemedi. 15 yaşlarındaki genç kız, yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan en büyüğü...

"BU SÜRECİ İZLERKEN KANIMIZ DONDU"

Aile fertleri şunları anlattı:

Son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirledik. Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti. Birden o internette dolaşan videolar yayıldı, herkes kızımızdan bahsetmeye başladı. Olay aile meselemiz ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüşmüştü. Son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu. Kafasını buna takmıştı, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu. Türlü yalanlar çıktı ortaya, evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular. Bizim hastalığımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler. Herkes olayda macera aradı. Çorum dışından gelmeye başladıklarını duyduk, çocuğum mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış. İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın.

BAZI MEZARLAR TAHRİP OLDU

Olayla yakından ilgilenen ve aile ile de görüştüğünü belirten bazı Çorumlu vatandaşlar da "1863'te yapılan ve zamanla şehir merkezinde kalan mezarlığımız da ciddi zarar gördü. Kızı aramaya ya da merak ettiği için gelenler 155 yıllık mezarları tahrip etti, üzerlerini çiğnediler, bazıları yıkıldı. Biz artık bu konunu kapanmasını olayda bir macera aranmamasını istiyoruz" dedi.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Anne ve babasını öldürüp cesetlerle bir gün geçirdiAnne ve babasını öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi
Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlarAntalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum mezarlıkta ağlayan kız mezarlık

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.