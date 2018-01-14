Mezarlıkta başından vurulmuş bulundu

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde Cemal Çakallı (54) mezarlıkta başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Gülpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları kontrolde ölen kişinin Cemal Çakallı olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin bulunduğu yere yakın bir noktada av tüfeği buldu. Çakallı'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

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