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Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu-1

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu.

Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)
ARNAVUTKÖY'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

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