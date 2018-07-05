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- Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

  ARNAVUTKÖY'de 51 yaşındaki Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu.

Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de 51 yaşındaki Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polisler tarafından kaçamadan yakalanan Yolcu Güngören, "Bıktım tehditlerinden" diye konuştu.
Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti: Handan Güngören (40) kardeşi Haluk Bakar (38) ile öğle saatlerinde annelerinin Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan mezarlıktaki kabrini ziyarete geldi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu Handan Güngören'in eşi Yolcu Güngören de mezarlığa geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın ardından Yolcu Güngören, yanında getirdiği pompalı tüfekle mezarlığın girişinde kayınbiraderi Haluk Bakar'ı, ardından da kaçmaya çalışan eşi Handan Güngören'i cadde üzerinde vurdu. Olay yerinden kaçmaya çalışan Yolcu Güngören tesadüfen oradan geçmekte olan sivil polisler tarafından yakalandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Sağ bacağından yaralanan Handan Güngören ve karın boşluğundan yaralanan Haluk Bakar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Güngören ve Bakar'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"İKİSİNİ DE PEŞ PEŞE VURDU"
Görgü tanıklarından Mehmet Bugdağ, "Biz yan tarafta fabrikadaydık. Bir çığlık sesi geldi 'yapma yapma' diye. Durmadan ateş etti. İlk önce erkeği vurdu sonra kadın bu tarafa kaçtı. Kadının peşinden koşup sonra da kadını vurdu. İkisini de peş peşe vurdu." dedi.

"BIKTIM TEHDİTLERİNDEN"
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Yolcu Güngören, basın mensuplarının" Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna "Bıktım tehditlerinden" diye cevapladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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