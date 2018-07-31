Mezarlıkta 'mermer sunak' bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, belediye ekiplerince mezarlıkta yapılan düzenleme ve bakım çalışmalarında, M.Ö. 2'nci yüzyıla ait olduğu öğrenilen, üzerinde öküz başı kabartmalarının yer aldığı 'mermer sunak' bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Bodrum'da mezarlık alanında yaptığı düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaların sırasında, tarihi kalıntıya rastlandı. Konu, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen müdürlük yetkililerince yapılan incelemede, kalıntının 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren, 'taşınmaz kültür varlığı' niteliğindeki mermer sunak olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından M.Ö. 2'nci yüzyıla ait olduğu öğrenilen, üzerinde öküz başı kabartmalarının yer aldığı mermer sunak, Bodrum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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