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Mezarlıkta şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kişi mezarlıkta ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesi, Burunucu mezarlığında, yakınının mezarını ziyarete gelen mahalle sakini, mezarların arasında Ömer Akdemir’in (48) hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Mezarlıkta şüpheli ölüm

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kişi mezarlıkta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesi, Burunucu mezarlığında, yakınının mezarını ziyarete gelen mahalle sakini, mezarların arasında Ömer Akdemir’in (48) hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları incelemede Akdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde ve Akdemir’e ait olduğu düşünülen bisiklette inceleme yaptı. Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akdemir’in cesedi, Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mezarlıkta şüpheli ölüm

Mezarlıkta şüpheli ölüm

Mezarlıkta şüpheli ölüm

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