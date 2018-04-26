Mezarlıktaki açılan çukurdan çıkan küp polisi alarma geçirdi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da Kabasakal Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece saatlerinde açılan çukurdan çıkarılıp parçalanmış halde bulunan küp, polisi alarma geçirdi.
Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda görevli güvenlik görevlileri sabah saatlerinde defin yapılmayan bölgede bir çukur açıldığını gördü. Görevliler yaptıkları incelemede çukurun içinde kırılmış halde eski bir küpün parçalarını görünce polisi aradı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, küpten parçalar alarak çukuru kapattı. Defineciler tarafından açılmış olabileceği değerlendirilen çukuru kimin açtığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum