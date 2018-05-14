HABER

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı, yerel yöneticiler arasında ikilik oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır" derken, Belediye Başkanı Zeki Gül ise "Çorum’un 'gizemli kız'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.

POLİSTEN SON ANDA KURTULMUŞTU

Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

"SOSYAL MEDYANIN YAZDIĞI HİKAYELERDEN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ"

'Gizemli kız' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ise Ömer Arslan'ın değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"ÇORUM'UN GİZEMLİ KIZLARA İHTİYACI YOK"

"Ben Çorum'un 'gizemli kız'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum’un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7- 8 bin yıllık tarihi olan, coğrafi özelliği ve güzelliği olan kentin, sanki sadece küçük hesaplarla küçük projelerle planlarla ilerleyen, bunların yüzünden tanınmış gibi il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm basın mensuplarını Çorum’a davet ediyorum. Ev sahibi olarak davet ediyorum.

'Gizemli kız'dan çok daha güzel haberleri onlara sunarız, diye de teminat veriyorum. Bu kızımızın psikolojisinin normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu söylemiştik ve mezarlıkta bizim mezarlıklar müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi ve daha sonra emniyet yetkililerinden yardım istenerek normal olmayan bir vatandaşımızın mezarlığa gece gelerek, ağladığını söylemişlerdi. Bu meselenin bizim söylediğimiz şekliyle psikolojisi normal olmayan bir kızımızın netice itibarıyla ortaya çıkarıldığı basınımızla paylaşıldı. Benim gizemli kızla ilgili asıl olarak söylemek istediğim, bu değil.

"ÇORUM'U GİZEMLİ KIZLA ÖZDEŞ HALE GETİREN BASIN"

Gizemli kızımızın peşine düşen Çorum’u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza ben gizemli Çorum’u tespit etmelerini öneririm. Gizemli Çorum’da ne vardır? İnanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine, Çorum’da gezilecek, görülecek su sporlarının bile yapıldığı bir kent olması, sanayileşme konusunda savunma sanayi ile ortaklaşa çalışabilen ve müteşebbis ruhu ile organize sanayinde görev yapan sanayicilerimizle tanınmasını isterim."

Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Gazze'de büyük patlama!Gazze'de büyük patlama!
Mezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündülerMezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Ulu Mezarlık mezarlıktaki gizemli kız

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.