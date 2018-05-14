Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.
POLİSTEN SON ANDA KURTULMUŞTU
Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.
RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.
"SOSYAL MEDYANIN YAZDIĞI HİKAYELERDEN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ"
'Gizemli kız' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ise Ömer Arslan'ın değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları söyledi:
"ÇORUM'UN GİZEMLİ KIZLARA İHTİYACI YOK"
"Ben Çorum'un 'gizemli kız'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum’un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7- 8 bin yıllık tarihi olan, coğrafi özelliği ve güzelliği olan kentin, sanki sadece küçük hesaplarla küçük projelerle planlarla ilerleyen, bunların yüzünden tanınmış gibi il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm basın mensuplarını Çorum’a davet ediyorum. Ev sahibi olarak davet ediyorum.
'Gizemli kız'dan çok daha güzel haberleri onlara sunarız, diye de teminat veriyorum. Bu kızımızın psikolojisinin normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu söylemiştik ve mezarlıkta bizim mezarlıklar müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi ve daha sonra emniyet yetkililerinden yardım istenerek normal olmayan bir vatandaşımızın mezarlığa gece gelerek, ağladığını söylemişlerdi. Bu meselenin bizim söylediğimiz şekliyle psikolojisi normal olmayan bir kızımızın netice itibarıyla ortaya çıkarıldığı basınımızla paylaşıldı. Benim gizemli kızla ilgili asıl olarak söylemek istediğim, bu değil.
"ÇORUM'U GİZEMLİ KIZLA ÖZDEŞ HALE GETİREN BASIN"
Gizemli kızımızın peşine düşen Çorum’u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza ben gizemli Çorum’u tespit etmelerini öneririm. Gizemli Çorum’da ne vardır? İnanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine, Çorum’da gezilecek, görülecek su sporlarının bile yapıldığı bir kent olması, sanayileşme konusunda savunma sanayi ile ortaklaşa çalışabilen ve müteşebbis ruhu ile organize sanayinde görev yapan sanayicilerimizle tanınmasını isterim."
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