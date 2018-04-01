Mezrada 111 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, poşete sarılı vaziyette 111 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.03.2018 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde poşete sarılı vaziyette 111 kilo uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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