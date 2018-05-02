Mezuniyet töreni yapılan salonda ihbar üzerine bomba araması

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde mezuniyet töreni yapılan merkezde bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Salon boşaltılarak, bomba uzmanı ve eğitimli köpek ile arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edebiyat Fakültesi'ndeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi. Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bahçede bekleyen öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp, törenler kaldığı yerden devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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