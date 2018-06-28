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Mezuniyet töreninde çiçek kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Mezuniyet töreninde çiçek kavgası

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Sahnede, mezuniyet töreni yapılırken, öğrencilerin yakınları sahneye gelerek çiçek vermek isteyince güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma yaşandı. Çıkan arbedenin ardından taraflar salon dışına çıktı.
Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende açılış konuşmasını okul müdürü Prof. Dr. Nafız Kahraman yaptı. Ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Bu sırada öğrencilerin yakınları sahneye gelerek çiçek vermek istedi. Güvenlik görevlileri, törenin aksamaması için öğrencilerin yakınlarını uyararak, törenden sonra çiçekleri verebileceklerini söyledi.
Bu duruma karşı çıkan öğrenci yakınları ile güvenlik görevlileri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, taraflar salonun dışına çıktı ve kavga burada devam etti. Araya polis ekiplerinin girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.

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Mezuniyet töreninde çiçek kavgasıMezuniyet töreninde çiçek kavgası

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