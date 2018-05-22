HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mezuniyetine 2 gün kala kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi hayatını kaybetti.

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okluda son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak geçiş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, İzmir-Tire seferini yapan TCDD treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaydan sonra kazanın yaşandığı yere gelen Çiftçi'nin sınıf arkadaşları ve babası, göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan, talihsiz gencin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması ve diğeri kanser hastalığı sebebiyle 2 arkadaşlarınındaha vefat ettiğini söyledi. Çiftçi'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (2)O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (2)
Osmancık'ta kene ısıran çiftçi öldü Osmancık'ta kene ısıran çiftçi öldü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Diğer Haberler
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.