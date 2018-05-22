Mezuniyetine 2 gün kala kazada yaşamını yitirdi

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okluda son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak geçiş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, İzmir-Tire seferini yapan TCDD treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaydan sonra kazanın yaşandığı yere gelen Çiftçi'nin sınıf arkadaşları ve babası, göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan, talihsiz gencin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması ve diğeri kanser hastalığı sebebiyle 2 arkadaşlarınındaha vefat ettiğini söyledi. Çiftçi'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı



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