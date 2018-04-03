MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın evi soyuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evi kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. 2 tüfek, bir televizyon ve değerli bazı eşyaların yanı sıra Büyükataman’ın evinde bulunan bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesindeki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, Ataman’a ait 2 tüfek ile bir televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Sabah eve gelen bahçıvan durumu farkedince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.
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