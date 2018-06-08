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Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 07:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşanan cinsel istismar olayı kan dondurdu. 80 yaşındaki yaşlı adamın, 13 yaşındaki hizmetçi kıza 2.5 yıl boyunda cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası Yükse A. hakkında dava açıldı.

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre olay şöyle yaşandı:

13 yaşındaki mağdur kız, şüpheli Yüksel A.'nın evinde temizlik amacıyla çalışmaya başladı. O zamanlar henüz 10.5 yaşında olan küçük kız, 2.5 yıl boyunca burada çalıştı.

Bu süre zarfında şüpheli birçok kez mağdura tecavüz etti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda mağdur kıza yönelik yapıldığı iddia edilen tecavüzün izlerinin üzerinden zaman geçmiş olması nedeniyle tespit edilemediği belirtildi.

Savcılıkça, şüpheli Yüksel A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar istanbul

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