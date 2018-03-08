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Mide ve bağırsaklarına uyuşturucu saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

İzmir’de yaptıkları operasyonda İran uyruklu şahısların üst ve iş yeri aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlamayan Narkotik Şube ekipleri, şahısların uyuşturucu maddeleri mide ve bağırsaklarında sakladığını tespit etti.İzmir’de tedirgin davranışlarla etrafını gözetleyen iki şahsı fark eden Narkotik Şube ekipleri, şüpheli şahısların takibi sonucunda Torbalı ilçesinde bir iş yerinde İran uyruklu E.M.

İzmir’de yaptıkları operasyonda İran uyruklu şahısların üst ve iş yeri aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlamayan Narkotik Şube ekipleri, şahısların uyuşturucu maddeleri mide ve bağırsaklarında sakladığını tespit etti.
İzmir’de tedirgin davranışlarla etrafını gözetleyen iki şahsı fark eden Narkotik Şube ekipleri, şüpheli şahısların takibi sonucunda Torbalı ilçesinde bir iş yerinde İran uyruklu E.M. (34) ve P.S. (55) isimli şahısları yakaladı. Şahısların eşyalarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, şahısların şüpheli hareketleri üzerine yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeyi yutarak vücutlarına saklamış olabilecekleri değerlendirerek harekete geçti.
Uygulanan tıbbi müdahale sonucunda şahısların mide ve bağırsak bölümünde yabancı cisimlerin varlığı tespit edildi. Her iki şahsın mide ve bağırsak bölümünden çıkan 116 adet, toplam ağırlığı 810 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.M., P.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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