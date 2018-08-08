Midibüs devrildi 4 kişi yaralandı

Mehmet IŞIK KONYA DHA) KONYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme Kursu'nda (KOMEK)görevli, usta öğreticileri taşıyan midibüs, iddiaya göre yoldan geçen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3'ü kadın 4 usta öğretici yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Birlik Parkı yakınında meydana geldi. Altınekin ilçesindeki KOMEK'de kuran eğitimi veren usta öğreticileri taşıyan Mehmet Ali Uluçam( 51) yönetimindeki 42 C 0937 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen yoldan geçen bir TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada sürücü Uluçam yara almadan kurtulurken, araçta bulunan usta öğreticiler Esra Tanoğlu, Sümeyra Sülük, Deniz Koca ve Mustafa Kılınçer hafif yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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