 Midibüs kazasında ölen 2 kişi, Iğdır'da toprağa verildi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatili için Gürcistan'a geziye giden öğretmenler ile ailelerinin taşındığı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen Barış Özüm ile ortağı Aliekber Kumak, memleketleri Iğdır'da defnedildi.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Ardahan'ın Çıldır- Aktaş yolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan bir grup öğretmen ile ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan'a götüren Barış Özüm yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Iğdır Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Barış Özüm ile tur işi yaptığı ortağı Aliekber Kumak, Iğdır Melekli beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Nilgün ve annesi Hatice Kıraç yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.