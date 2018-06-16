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Midibüsün kapısına başı sıkışan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, kullandığı midibüsü park edip, otomatik kapının açma- kapama düğmesine bastıktan sonra inmek isteyen sürücü Mustafa Sevinç (48), başının kapıya sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.  Saray'da yolcu taşımacalığı yapan Mustafa Sevinç, yeni aldığı midibüsü Yeni Mahalle'deki evinin önüne sabaha karşı getirip, park etti.

Midibüsün kapısına başı sıkışan sürücü öldü

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, kullandığı midibüsü park edip, otomatik kapının açma- kapama düğmesine bastıktan sonra inmek isteyen sürücü Mustafa Sevinç (48), başının kapıya sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Saray'da yolcu taşımacalığı yapan Mustafa Sevinç, yeni aldığı midibüsü Yeni Mahalle'deki evinin önüne sabaha karşı getirip, park etti. Midibüsün otomatik kapısının açma- kapama düğmesine basıp, hızla araçtan inmek isteyen Sevinç'in başı, kapıya sıkıştı. Sabah yoldan geçerken, Sevinç'i görenler, sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevinç'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Sevinç'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Midibüsün kapısına başı sıkışan sürücü öldü

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