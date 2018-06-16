Midibüsün kapısına başı sıkışan sürücü öldü

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, kullandığı midibüsü park edip, otomatik kapının açma- kapama düğmesine bastıktan sonra inmek isteyen sürücü Mustafa Sevinç (48), başının kapıya sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Saray'da yolcu taşımacalığı yapan Mustafa Sevinç, yeni aldığı midibüsü Yeni Mahalle'deki evinin önüne sabaha karşı getirip, park etti. Midibüsün otomatik kapısının açma- kapama düğmesine basıp, hızla araçtan inmek isteyen Sevinç'in başı, kapıya sıkıştı. Sabah yoldan geçerken, Sevinç'i görenler, sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevinç'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Sevinç'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum