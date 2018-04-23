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Midilli Adası’nda göçmenlere saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup, göçmenlere saldırdı.Yunanistan’ın Midilli Adası’nda aşırı sağcılar, bir haftadır kaldıkları Moria Göçmen Kampı’ndaki yaşam şartlarını Sapfo meydanında protesto eden çoğunluğu Afgan olan göçmenlere saldırdı.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup, göçmenlere saldırdı.
Yunanistan’ın Midilli Adası’nda aşırı sağcılar, bir haftadır kaldıkları Moria Göçmen Kampı’ndaki yaşam şartlarını Sapfo meydanında protesto eden çoğunluğu Afgan olan göçmenlere saldırdı. Dün gece geç saatlerde yaklaşık 150 kişilik grubun göçmenlere taş ve sopalarla saldırdığı ifade edildi. Polisin müdahale ettiği olayda yaklaşık 30 göçmen hafif yaralandı. Saldırganların çöp bidonlarını ateşe verdiği ve bazılarının da polisin müdahalesine rağmen saldırılarına devam ettiği öğrenildi. Grubun göçmenleri canlı canlı yakmakla tehdit ettiği ifade edildi.
Sabah erken saatlere kadar süren olayların ardından polislerin Afgan göçmenleri otobüsle Moria Göçmen Kampı’na götürdüğü belirtildi.

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