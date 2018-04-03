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Midyat’ta 1 kilo 500 gram esrar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 500 gram esrar yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan bir çalışmada Batman’dan Midyat istikametine gelmekte olan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Midyat’ta 1 kilo 500 gram esrar yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 500 gram esrar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan bir çalışmada Batman’dan Midyat istikametine gelmekte olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçta 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Araç ve esrara el konulurken, sürücü M.A. ise gözaltına alındı.
Olay ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

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