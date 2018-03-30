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Midyat’ta 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:32 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Bağlar Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri M.D.

Midyat’ta 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 50 adet hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Bağlar Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri M.D. (25) adlı şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın üzerinde 2 kilogram esrar ve 50 adet hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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