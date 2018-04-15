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Midyat’ta 800 şişe kaçak şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

MARDİN (İHA)

Midyat’ta 800 şişe kaçak şarap ele geçirildi

MARDİN (İHA)

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