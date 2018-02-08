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Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi.

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyreden A.K. idaresindeki 47 LH 743 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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