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Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Midyat ilçesi Cizre yolu üzerinde meydana geldi.

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Midyat ilçesi Cizre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç., idaresindeki 06 JRV 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, 23 HP 115 plakalı araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

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