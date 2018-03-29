Midyat’ta trafik kazası: 5 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-Mardin yolunun 20’nci kilometresinde iki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.