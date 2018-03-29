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Midyat’ta trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Midyat-Mardin yolunun 20’nci kilometresinde iki araç çarpıştı.

Midyat’ta trafik kazası: 5 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat-Mardin yolunun 20’nci kilometresinde iki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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