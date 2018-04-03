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Midyat’ta traktör park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

MARDİN (İHA)

Midyat’ta traktör park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

MARDİN (İHA)

Midyat’ta traktör park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Midyat’ta traktör park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

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