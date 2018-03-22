Mikrofon almak isterken dolandırıldı

Eskişehir’de internet üzerinden mikrofon almak isteyen bir kişi, 400 lira dolandırıldı.

Emek Mahallesinde ikamet eden V.Ç. (36), internet üzerinden mikrofon almak istedi. Sitede yazan telefonu arayan talihsiz vatandaş, karşı tarafın verdiği hesaba 400 lirayı gönderdi. Sonrasında dolandırıldığını anlayan V.Ç., polis ekiplerine müracaat ederek şikayetçi oldu.