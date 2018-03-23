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Milaslı gençlerden 8 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve 8 gün önce Aydın’ın Didim ilçesinde ortadan kaybolan biri 17 diğeri 23 yaşındaki iki gençten haber alınamıyor.

Milaslı gençlerden 8 gündür haber alınamıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve 8 gün önce Aydın’ın Didim ilçesinde ortadan kaybolan biri 17 diğeri 23 yaşındaki iki gençten haber alınamıyor. Aileler, her iki gencin de mülteci kaçakçıları tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ta yaşayan Kadir Yeşilöz ile aynı mahalleden Ayhan Yalçın, geçen hafta Didim’e gitti. Didim’de güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen kişilerle buluşan iki gençten bir daha haber alınamadı.
Oğlunun son aramasında kendisine "Telefonumu Yaşar Ş.’ye verdim. Bana artık aradığım numaradan ulaşabilirsin" dediğini belirten anne Hamide Yeşilöz, "O günden sonra ne oğluma ne de arkadaşı Ayhan Yalçın’a ulaşamadık. Çocukların kaçırıldığını düşünüyoruz” dedi.
Kardeşinin annesini son aradığı numarayı defalarca aradıklarını ancak telefona bir türlü ulaşamadıklarını belirten Kadir Yeşilöz’in abisi Kenan Yeşilöz, "Kardeşimin annemi aradığı telefon numarasını defalarca aramamıza rağmen bir türlü ulaşamadık. Mülteci işi yapan insanların kardeşimizi kandırdığını düşünüyoruz. Hayatlarından da endişe ediyoruz. Her yere başvurduk. Ancak bir türlü kardeşimizin izine rastlayamadık" diye konuştu.
Kadir Yeşilöz’ün diğer abisi Ercan Yeşilöz ise gece gündüz kardeşlerini aradıklarını, kardeşlerini görenlerin ya da yerini bilenlerin polis ya da jandarmaya haber vermesini istedi.

Milaslı gençlerden 8 gündür haber alınamıyor

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