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Milas’ta acı üzerine acı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Erol Güzel’in cenaze törenine katılmak üzere Çanakkale’den ablasının kayınbabası Nahit Akıncı da Milas’a geldi.

Milas’ta acı üzerine acı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Erol Güzel’in cenaze törenine katılmak üzere Çanakkale’den ablasının kayınbabası Nahit Akıncı da Milas’a geldi. Törene katılan Akıncı ise acıya dayanamayarak fenalaştı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere yanıt vermeyen Nahit Akıncı da hayatını kaybetti.
Milas’ta önceki gün Ören - Milas karayolunda Erol Güzel idaresindeki 48 KY 840 plakalı otomobil ile 48 AAF 62 plakalı TIR’ın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Güzel ve aynı araçta bulunan Hüseyin Bayar’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ölümlü trafik kazası meydana gelmişti.
Acı haberin ardından Çanakkale’den Milas’a gelerek Güzel’in cenaze törenine katılan ablasının kayınbabası 52 yaşındaki Nahit Akıncı Milas Şehir Mezarlığı’ndaki tören esnasında bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.
Meydana gelen olayın ardından Güzel Ailesi’nin yakınları ve sağlık ekipleri Akıncı’ya müdahalede bulunarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşanan acıya fazla dayanamayarak hastaneye kaldırılan Nahit Akıncı ise burada hayatını kaybetti.
Öte yandan Güzel Ailesi ise ikinci bir acı haberle yıkılırken; Akıncı’nın ise kalbinden rahatsız olduğu ve memleketi Çanakkale’de toprağa verilmek yola çıktığı öğrenildi.

Milas’ta acı üzerine acı

Milas’ta acı üzerine acı

Milas’ta acı üzerine acı

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