Milas’ta alkollü sürücü kaza yaptı; 1 yaralı

Muğla’da Bodrum-Milas karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bodrum-Milas karayolu Maya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan istikametinden Milas’a doğru seyir halinde bulunan L.Ş. idaresindeki 48 U 3866 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına ardından da bir evin çevre duvarına çarparak takla attı.
Kazada, araç sürücüsü L.Ş. hafif yaralanırken, 0,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı sürücü kaza mahalline sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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