Milas’ta bir otomobil zeytinlik araziye uçtu; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil zeytinlik araziye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaxa, Milas’a bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mert İ. idaresindeki 48 NZ 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak zeytinlik araziye uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mert İ. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.