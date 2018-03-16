Milas’ta bir otomobil zeytinlik araziye uçtu; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil zeytinlik araziye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaxa, Milas’a bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mert İ. idaresindeki 48 NZ 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak zeytinlik araziye uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mert İ. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum