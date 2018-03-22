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Milas’ta ele geçirilen 1 tonluk uyuşturucu operasyonu polis kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Milas’ta önceki gün Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 tonun üzerindeki skunk türü uyuşturucu operasyonun polis kamerası ortaya çıktı.

Milas’ta önceki gün Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 tonun üzerindeki skunk türü uyuşturucu operasyonun polis kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar ile depoya baskın anı yer alıyor.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesini tespit etmiş, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirmişti.
Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar yer alıyor. Operasyon kapsamında şebeke lideri Met Kanani’nin de aralarında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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