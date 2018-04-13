Milas’ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek dere yatağına yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.

Milas-Yatağan karayolu Korucuk Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci trafik kazasında, 1 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas-Yatağan karayolu Korucuk Mahallesi mevkisinde sürücülüğünü Engin Meşealan’ın yaptığı 07 DBN 48 plakalı kamyon; Yatağan istikametinden Milas istikametinde seyir halindeyken Korucuk Mahallesi’ne geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı şeridinde bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen kaza sonucunda; araç sürücüsü Engin Meşealan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon içerisinde yanında yolcu olarak bulunan Volkan Kıvanç ve Okan Marçal kazada yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılardan Okan Marçal’ın Yatağan Devlet Hastanesine, Volkan Kıvanç’ın ise Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yaralı Marçal ve Kıvanç’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Meşealan’ın otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.