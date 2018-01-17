Milas'ta kayıp çoban için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

CESEDİ BULUNDU
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Yoğunoluk Mahallesi'nde, dün sabah keçilerini otlatmaya giden ve sürü dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayınca arama kurtarma çalışması başlatılan 57 yaşındaki çoban Ekrem Yavuz'un bugün saat 18.00 sıralarında cesedine ulaşıldı. Cesedi Yoğunoluk Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Yavuz'un, dağlık arazide 4 metre yükseklikten düşüp, başını çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz'un cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yavuz'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 6 kişi bilgilerine başvurulmak üzere Ören Jandarma Karakol Komutanmlığı'na götürüldü.
Yaşar ANTER / MUĞLA (DHA)
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi! Evde tüfekle intihar etti
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe yarın için kar yağışı uyarısı
'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı
Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi
ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Okuyucu Yorumları 0 yorum