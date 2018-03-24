Milas’ta kaza; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Milas’ta Halilbey Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Üçyol istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 48 ACH 37 plakalı motosiklet ile aynı güzergahta seyir halinde bulunan Ersan K. idaresindeki 50 BB 029 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Hasan A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Hasan A. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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