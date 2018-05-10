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Milas'ta minibüs devrildi: 2'si öğretmen 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsünün şoförü ile 2'si öğretmen 3 yolcusu yaralandı.

Milas'ta minibüs devrildi: 2'si öğretmen 4 yaralı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsünün şoförü ile 2'si öğretmen 3 yolcusu yaralandı.
Bugün saat 15.00 sıralarında, kırsal Karacahisar, Çiftlik ve Fesleğen mahallelerinden yolcu aldıktan sonra Milas yönüne giden Osman Demirbaş (56), Milas-Ören Karayolu Beçin Mahallesi yakınlarındaki Orman Deposu mevkisinde, yönetimindeki 48 TM 6157 plakalı yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü Demirbaş ile yolculardan Ali Avcı (72), Hüseyin Aydoğan (35) ile Esma Şahin (27) yaralandı. Yaralılar Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılardan Aydoğan ve Şahin'in öğretmen oldukları öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başladı.

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Milas'ta minibüs devrildi: 2'si öğretmen 4 yaralıMilas'ta minibüs devrildi: 2'si öğretmen 4 yaralıMilas'ta minibüs devrildi: 2'si öğretmen 4 yaralı

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